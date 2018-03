Με 10ήμερο συμβόλαιο στους Χοκς ο Λι (pic)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Μια μεγάλη ευκαιρία έχει μπροστά του ο Ντέιμιεν Λι.

Ο 25χρονος γκαρντ υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με τους Ατλάντα Χοκς, όπως ενημέρωσε η ομάδα.

Ο Αμερικανός δεν επελέγη στο draft του 2016 και έπειτα φόρεσε την φανέλα των Maine Red Claws στην G-League.

Φέτος, άρχισε τη σεζόν στους Santa Cruz Warriors έχοντας κατά μέσο όρο 15.8 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ.

ROSTER UPDATE: We have signed @Dami0nLee to a 10-day contract.#TrueToAtlanta

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 13 Μαρτίου 2018