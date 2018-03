Νοκ άουτ και ο Σμαρτ στους Σέλτικς (pic)

Ο γκαρντ των Σέλτικς τραυματίστηκε στην ήττα από τους Πέισερς ωστόσο επέστρεψε στο ματς και ο Adrian Wojnarowski αποκάλυψε το μέγεθος της ζημιάς. Ο Σμαρτ θα μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον ενώ οι «Κέλτες» είναι υποχρεωμένοι να κλείσουν τη σεζόν χωρίς τον τραυματία Ντάνιελ Τάις. Φέτος ο Σμαρτ μετράει 10.2 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ σε 54 αγώνες στη regular season.

Right thumb injury to Celtics guard Marcus Smart -- for now, called a sprain -- is under scrutiny with medical staff, league sources tell ESPN. Still unclear if Smart can play through it -- or will need to miss time.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 Μαρτίου 2018