Χάνει τα τέσσερα επόμενα ματς ο Μάθιους

Ο 32χρονος γκαρντ θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και σε πρώτη φάση θα χάσει τα τέσσερα επόμενα ματς των Ντάλας Μάβερικς.

Συγκεκριμένα δεν θα πάρει μέρος στα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν και δη στις αναμετρήσεις με Νικς, Ράπτορς, Νετς και Πέλικανς.

Φέτος μετράει κατά μέσο όρο 12,7 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 63 παιχνίδια.

Rick Carlisle said guard Wesley Matthews (right leg injury) will not be going on the upcoming 4-game road trip to the Knicks, Raptors, Nets and Pelicans. Matthews said he'll have an MRI tomorrow.

— Dwain Price (@DwainPrice) 12 Μαρτίου 2018