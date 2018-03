Υποψηφιότητα για το σημερινό top-10 έβαλε ο αιφνιδιασμός των Μπουλς στο ματς με τους Γκρίζλις. Συγκεκριμένα ο Κρις Νταν έφυγε γρήγορα προς το αντίπαλο καλάθι, πάσαρε πίσω από την πλάτη στον Λάουρι Μάρκανεν και αυτός κάρφωσε την μπάλα με δύναμη (μια υποψία για ένα βήμα παραπάνω υπάρχει, αλλά αφού δεν δόθηκε ας μείνουμε στο θέαμα)!

Fantastic dish by Dunn to the rook for the big slam! pic.twitter.com/mClGaQT36L

— Chicago Bulls (@chicagobulls) March 8, 2018