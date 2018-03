Η ιδιαίτερη επίσκεψη-έκπληξη του Ουέιντ (pic)

Μια ιδιαίτερη επίσκεψη περιελάμβανε το πρόγραμμα του Ντουείν Ουέιντ.

Ο γκαρντ των Χιτ επέλεξε να πάει στο Marjory Stoneman Douglas High School (Florida), εκεί όπου στις 14 Φλεβάρη ένας 19χρονος πυροβολήσε και σκότωσε 17 άτομα.

O Flash μέσω tweet που έκανε, πληροφόρησε τον κόσμο για την συζήτηση που είχε με τους μαθητές του σχολείου.

I just had a great conversation with some of the students at Stoneman Douglas High School about some important/impactful things that they have planned. I’m looking forward to being more involved in the change that they WILL create. #MSDStrong

— DWade (@DwyaneWade) 7 Μαρτίου 2018