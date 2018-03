«Πούλησα το αμάξι μου για να συναντήσω τον Τζινόμπιλι!» (vid)

Τρελοί για τον Μανού Τζινόμπιλι είναι οι Αργεντινοί φίλαθλοι, κάτι που δεν σταματούν να το δείχνουν.

Κάποιοι συμπατριώτες ταξίδεψαν στο Σαν Αντόνιο για να τον συναντήσουν από κοντά στο πλαίσιο της αναμέτρησης των Σπερς με τους Γκρίζλις.

Μάλιστα ένας από αυτούς αποκάλυψε πως πούλησε το αυτοκίνητο του για να βρεθεί κοντά του. H λατρεία δεν κρύβεται τεράστιε Μανού!

Δείτε το video

“I sold my car to meet Manu.”

What would you do to meet Manu? pic.twitter.com/GQmucnBL6Y

— San Antonio Spurs (@spurs) 7 Μαρτίου 2018