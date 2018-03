Μία από τις φάσεις της βραδιάς έκανε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ απέναντι στους Τίμπεργουλβς.

Ο γκαρντ των Μπλέιζερς έκανε το μπάσιμο και κατάφερε να σκοράρει με ένα εντυπωσιακό circus shot μπροστά στον Ντιένγκ.

Δείτε την προσπάθεια του

CJ McCollum with the body control and circus shot!#RipCity

@NBAonTNT pic.twitter.com/RlQ2Ox7OVE

— NBA (@NBA) 2 Μαρτίου 2018