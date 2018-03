Θύμισε Τσάμπερλεϊν - Τζαμπάρ ο Ντέιβις! (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Τρελαίνει κόσμο ο Άντονι Ντέιβις με τα όσα κάνει πάνω στο παρκέ.

Ο ηγέτης των Πέλικανς προσπαθεί να κρύψει με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του Κάζινς και πραγματοποιεί μεγικές εμφανίσεις ειδικά στα 7 τελευταία ματς.

Έτσι έχει καταφέρει να γίνει ο 5ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με τουλάχιστον 35 πόντους και 15 ριμπάουντ σε και σε ένα διάστημα 7 ματς (μόνο νίκες οι Πέλικανς). Οι άλλοι είναι οι Τσάμπερλεϊν, Μπέιλορ, Τζαμπάρ και Μαλόουν!

Anthony Davis is the fifth player in NBA history to average at least 35 points and 15 rebounds over a seven-game span, all wins.

The others are Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar and Moses Malone.

