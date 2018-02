Μένει ελεύθερος ο Μπρούερ από τους Λέικερς

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Οι δύο πλευρές θέλουν να τελειώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους και κουβεντιάζουν για τη λύση του μεταξύ τους συμβολαίου.

Ο Κόρι Μπρούερ αν γίνει free agent μέχρι αύριο (01/03) θα έχει δικαίωμα να υπογράψει με ομάδα στο ΝΒΑ που θα συμμετέχει στα playoffs.

Veteran swingman Corey Brewer is in advanced negotiations toward securing a buyout from the Lakers to become a free agent, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) 28 Φεβρουαρίου 2018