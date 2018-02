Ο απολαυστικός Αντετοκούνμπο (vid)

Η αλήθεια είναι πως το να βάζει ειδικά φέτος 23 πόντους ο Γιάνναρος δεν είναι και κάτι φοβερό, καθώς το έχει κάνει πολλές φορές. Όμως κόντρα στους Ουίζαρντς ο Greek Freak ήταν απολαυστικός παρότι δεν έφτασε την 30άρα. Και ήταν γιατί πραγματοποίησε μια από τις πιο γεμάτες εμφανίσεις την φετινή χρονιά και όχι μόνο.

Τι έκανε ο Έλληνας φόργουορντ; Σε 39 λεπτά κόντρα στους... μάγους είχε όπως αναφέραμε 23 πόντους με 7/15 δίποντα, 1/1 τρίποντα και 6/8 βολές. Όμως δεν έμεινε εκεί, καθώς κατέβασε 13 ριμπάουντ, έδωσε 8 ασίστ, έριξε 6 τάπες και έκανε και 3 κλεψίματα. Κρίμα για τους Μπακς που δεν κέρδισαν, γιατί τότε θα μιλούσαμε για ακόμα μεγαλύτερη βραδιά.

The best from The Greek Freak tonight:

23 PTS | 13 REB | 8 AST | 6 BLK | 3 STL pic.twitter.com/eAxHWvmRFO

