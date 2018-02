Ο ΛεΜπρόν τα... έχωσε στους διαιτητές! (vid)

Μετά την ήττα των Καβαλίερς από το Σαν Αντόνιο, ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ τα... έχωσε στους ρέφερι της διοργάνωσης, διαμαρτυρόμενος για τις αποφάσεις τους.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο τώρα όπου προστατεύουν τους σουτέρ περισσότερο από αυτούς που κάνουν drive στο καλάθι. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνω τέσσερις φορές στη γραμμή του φάουλ όταν κάνω 100 φορές drive και με χτυπούν, με χαστουκίζουν ή οτιδήποτε άλλο».

Και συνέχισε: «Προστατεύουμε τους σουτέρ. Και αυτό είναι».

LeBron was frustrated after only getting to the free throw line 4 times on Sunday. pic.twitter.com/bEqdzUnI8c

— SportsCenter (@SportsCenter) 26 Φεβρουαρίου 2018