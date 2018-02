Το παιχνίδι στο Μιλγουόκι με τη Νέα Ορλεάνη για τους Μπακς ήταν σημαντικό για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο που απέχει ελάχιστα τόσο από την τρίτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας στον 1ο γύρο των playoffs, όσο και από την όγδοη θεση της κατάταξης στην Ανατολική περιφέρεια... Τα «Ελάφια» πήγαν στα αποδυτήρια στο +17, κρατώντας τους Πέλικανς κάτω από τους 50 πόντους στο ημίχρονο (66-49) ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στη συνέχεια, κάνοντας επιμέρους σκορ 7-24 κι ανατρέποντας την κατάσταση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκτός ρυθμού, όμως έστω κι έτσι οι Μπακς είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη στην παράταση. Παρ' όλα αυτά, το τρίποντο του Τέρι στο φινάλε ήταν εκπρόθεσμο ενώ η μεγάλη εμφάνιση του Χόλιντεϊ κλείδωσε τη νίκη των Πέλικανς. Ο Greek Freak έμεινε στο παρκέ 39:46 έχοντας 20 πόντους με 8/10 βολές, 6/16 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-21, 66-49, 85-87, 112-112 κ.α., 121-123.

