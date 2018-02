Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Μπάτλερ (vid)

Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Μπάτλερ! Ο άσος των Τίμπεργουλβς, τραυματίστηκε στην τρίτη περίοδο στην ήττα της ομάδας του από τους Ρόκετς, σε μια προσπάθεια να μαζέψει ένα ριμπάουντ.

Ο Μπάτλερ, έπεσε στο έδαφος πιάνοντας το γόνατό του και δείχνοντας να πονάει πολύ. Μάλιστα, έφυγε από το γήπεδο υποβασταζόμενος μιας και δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει πάθει κάποια σοβαρή ζημιά, με τον προπονητή του να εύχεται να μην έχει κάτι σοβαρό...

The Beard to Butler as he's helped off the floor: "You're a warrior, man. You're a beast." pic.twitter.com/DO3WdVKrX1

— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 Φεβρουαρίου 2018