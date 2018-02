Τα... όργια Εμπίντ-Σίμονς θύμισαν Άιβερσον-Ουέμπερ! (pic)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Eκπληκτικό ματς έκαναν οι Μπεν Σίμονς και Τζοέλ Εμπίντ κόντρα στους Μπουλς, αφού τελείωσαν το ματς με double double και «30άρα».

Ο πρώτος είχε 32 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Καμερουνέζος μέτρησε 30 με 13 ριμπάουντ.

Αυτή ήταν η 2η φορά από το 2006 και μετά που δύο παίκτες των Σίξερς είχαν 30άρα μαζί με double double. Τότε το είχε πετύχει το φοβερό δίδυμο των Άιβερσον και Ουέμπερ.

Joel Embiid and Ben Simmons each had 30-point double-doubles Thursday.

1st time the multple 76ers had 30-point double-doubles in the same game since Allen Iverson and Chris Webber in 2006. pic.twitter.com/i9Yjx4aBAI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Φεβρουαρίου 2018