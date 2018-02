Από το Ρέθυμνο στο... ΝΒΑ!

Το όνειρο του ΝΒΑ θα ζήσει - προσωρινά ή όχι θα δείξει - ο Ουόλτερ Λέμον Τζούνιορ.

Ο πρώην παίκτης του Ρεθύμνου υπέγραψε 10ημερο συμβόλαιο με τους Πέλικανς, ενώ έχει αγωνιστεί και στην θυγατρική των Πέισερς Fort Wayne Mad Ants.

Ο 25χρονος γκαρντ αγωνίστηκε σε 8 παιχνίδια πέρυσι με τους Κρητικούς και είχε 10.1 πόντους κατά μέσο όρο.

The New Orleans Pelicans are signing guard Walter Lemon Jr. of G League’s Fort Wayne on a 10-day contract, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 20 Φεβρουαρίου 2018