Ο Χάρισον Μπαρνς έδειξε πως είναι άνθρωπος με ευαισθησίες.

Ο παίκτης των Μάβερικς επέλεξε να πάρει μαζί του 150 παιδιά από την οργάνωση Boys and Girls με σκοπό να δούνε ταινία στο Ντάλας και συγκεκριμένη το Black Panther.

Σίγουρα μια κίνηση που έδωσε χαρά στα μικρά παιδιά.

Harrison Barnes took 150 kids from the Boys & Girls Club to see #BlackPanther today https://t.co/a8GkXJGHMp pic.twitter.com/cl6Vxy7OSZ

— Bleacher Report (@BleacherReport) 20 Φεβρουαρίου 2018