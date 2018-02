Γράφει ιστορία ο MVP ΛεΜπρόν! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς οδήγησε την Team Lebron στην τελική επικράτηση κόντρα στην Team Curry με 148-145, έχοντας 29 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και κατακτώντας τον τίτλο του MVP για τρίτη φορά σε All-Star Game μετά από το 2006 και το 2008.

Έτσι ο σούπερ σταρ των Καβαλίερς έγινε μόλις ο τέταρτος NBAer που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος Παίκτης στη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ μετά από τους Όσκαρ Ρόμπερτσον (1961, '64, '69), Μάικλ Τζόρνταν (1988, '96, '98) και Σακίλ Ο'Νιλ (2000, '04, '09).

Μόνο οι Μπομπ Πετιτ (1956, '58, '59, '62) και Κόμπι Μπράιαντ (2002, '07, '09, '11) έχουν περισσότερες κατακτήσεις MVP σε All-Star Game.

Players who have won the @NBAAllStar Game MVP 3 times/Oscar Robertson (1961, '64, '69), Michael Jordan (1988, '96, '98), @SHAQ (2000, '04, '09), @KingJames (2006, '08, '18); Bob Pettit (1956, '58, '59, '62) & @kobbryant (2002, '07, '09, '11) are the only players to win it 4 times pic.twitter.com/sYEPDdt7eB

