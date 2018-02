Τιμούν τον Πέτροβιτς οι Νετς (pic)

Την κληρονομιά που άφησε ο Ντράζεν Πέτροβιτς στο μπάσκετ θα τιμήσουν οι Νετς!

Η ομάδα του Μπρούκλιν θα προβάλει στο ματς με τους Μπουλς στις 26 Φεβρουαρίου ένα βίντεο-αφιέρωμα στο γήπεδο, θέλοντας να τιμήσει τον πάλαι ποτέ παίκτη της.

Στο «Barclays Center» θα βρεθεί και η μητέρα του αθλητή, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από περίπου 25 χρόνια σε τροχαίο στην Γερμανία.

Επίσης, οι πρώτοι 10.000 που θα καταφτάσουν στο γήπεδο θα πάρουν δώρο μια φιγούρα του.

The @BrooklynNets will honor legend Drazen Petrovic, who died 25 years ago, on Feb. 26. First 10,000 fans at the arena for game vs Bulls will receive this Starting Lineup figurine. pic.twitter.com/JGBIXe8ayR

— Darren Rovell (@darrenrovell) 14 Φεβρουαρίου 2018