Εμπίντ: «Πρώτη φορά All-Star και αποφάσισα να μην τρολάρω»! (pic)

Ο ψηλός των Σίξερς μας έχει συνηθίσει σε ατελείωτο... γλέντι και τρολάρισμα, ωστόσο αυτά τα «έκοψε» για ένα και μόνο βράδυ.

Αιτία, η συμμετοχή του στο All-Star Game, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε στο twitter: «Πρώτο All-Star Game και ήταν μια υπέροχη εμπειρία! Έμαθα πολλά και αποφάσισα να μην τρολάρω απόψε!».

First All Star game and it was an amazing experience!! Learned a lot and decided not to troll tonight #TheProcess pic.twitter.com/JT03oqGjNc

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 19 Φεβρουαρίου 2018