Οι σκέψεις του Γιάννη, ίδιες με του... Μπιλ Ράσελ! (pic)

Συγκεκριμένα, ο Giannis είχε πει ότι «οι μέντορες είναι εδώ για να μιλήσουν για σένα, τα όνειρά σου, τους στόχους σου στη ζωή και να σε βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο...»

Ο Μπιλ Ράσελ, μέσω twitter, έκανε παράθεση της συγκεκριμένης ατάκας και μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο γράφοντας ότι και εκείνος έχει τις ίδιες ακριβώς σκέψεις.

My thoughts exactly Thank You @Giannis_An34 This is very dear to my heart. @ nba https://t.co/CAJbifDZXu

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 18 Φεβρουαρίου 2018