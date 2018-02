Καλεσμένος στην εκπομπή KG Area 21 του Κέβιν Γκαρνέτ ήταν ο Νέιτ Ρόμπινσον στο All Star Game, εκεί όπου τα είπε με τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Ο πρώην νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων τρελάθηκε με τον «Sir Charles» και του είπε για πλάκα: «Θα κάρφωνα στα... μούτρα σου!»

“I would’ve dunked on your @#$!”

Chuck & @nate_robinson went at it during #VerizonDunk. #KGArea21 pic.twitter.com/QFWcvQkf5d

