«Βασιλιάς» στα τρίποντα ο Μπούκερ με ρεκόρ! (vids)

Ο Χάρις ήταν αυτός που ξεκίνησε το διαγωνισμό στα τρίποντα και συγκέντρωσε 18 πόντους.

Ο Έλινγκτον των Χιτ που ακολούθησε συγκέντρωσε 17 πόντους, αφού έχασε την τελευταία μπάλα και την ευκαιρία να περάσει τον Χάρις. Ο Πολ Τζορτζ ήταν η μεγάλη απογοήτευση, μιας και μάζεψε μόνο 9 βαθμούς!

Ο Ντέβιν Μπούκερ που ακολούθησε συγκέντρωσε 19 κι ο Λάουρι με τη σειρά του πήρε μόλις 11, απογοητεύοντας μετά τον Τζορτζ.

Ο Μπράντλεϊ Μπίελ ξεκίνησε με 0/5 αλλά τελείωσε την προσπάθειά του με 15 βαθμούς. Ο Κλέι Τόμπσον στο τελευταίο του σουτ έφτασε τους 19 βαθμούς και πέρασε την επόμενη φάση, αφήνοντας τον Έλινγκτον.

Την πρώτη φάση έκλεισε ο Γκόρντον, ο περσινός νικητής ο οποίος δεν τα πήγε καλά έχοντας μόλις 12.

Έτσι, στον τελικό ξεκίνησε ο Χάρις ο οποίος μάζεψε 17 βαθμούς, αλλά ο Μπούκερ στη συνέχεια... οργίασε βάζοντας 28 (!) πόντους, κάνοντας ρεκόρ στο διαγωνισμό!

Ο Τόμπσον... πίεσε αρκετά αλλά σταμάτησε στους 25 με αποτέλεσμα ο Μπούκερ να πάρει τον διαγωνισμό τριπόντων.

Devin Booker turned it on to tally a score of 19 in the 1st round! #JBL3PT pic.twitter.com/8Bkz9uVoiH

— NBA (@NBA) February 18, 2018