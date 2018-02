Όταν έχεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το θέαμα δεν σταματά ποτέ.

Οι Μπακς δημιούργησαν ένα video με τις καλύτερες φάσεις του πρώτου μισού της regular season και ο Greek Freak κλέβει την παράσταση.

Δεν θα μπορούσε να λείπει η... πτήση που πέρασε πάνω από τον δύσμοιρο Χάρνταγουεϊ

Απολαύστε

Enjoy all the top plays from the first half of the season!!#FearThDeer pic.twitter.com/FpXJBTLkIB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Φεβρουαρίου 2018