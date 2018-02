Το ΝΒΑ νοιάζεται! (pics & vids)

Μια από τις γνωστές και καθιερωμένες δραστηριότητες του All-Star Weekend είναι και αυτή της κοινωνικής εργασίας.

Οι παίκτες του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, στο πλαίσιο του «NBA Cares» επισκέφθηκαν νοσοκομεία και έκαναν αγαθοεργίες, στηρίζοντας έτσι παιδιά του Λος Άντζελες που το έχουν ανάγκη.

#NBAAllStar #KevinLove assists with packing bundles of baby essentials for families in need during Day of Service at @baby2baby. pic.twitter.com/4014t0AvrH — NBA Cares (@nbacares) 16 Φεβρουαρίου 2018

#NBAAllStar #KevinLove helps to donate child essentials to families in need at @baby2baby during Day of Service. pic.twitter.com/qwNfhwJmkM — NBA Cares (@nbacares) 16 Φεβρουαρίου 2018

#NBAAllStar #KarlAnthonyTowns helps to unload a truck of diapers to distribute to low-income babies during Day of Service at @baby2baby. pic.twitter.com/buVV6ceW4p — NBA Cares (@nbacares) 16 Φεβρουαρίου 2018

#KarlAnthonyTowns helps to unload the diaper truck for distribution at @baby2baby. pic.twitter.com/bsbMkLA9HM — NBA Cares (@nbacares) 16 Φεβρουαρίου 2018

#AnthonyDavis stops by the @LAFoodBank to help assemble food packages & proceeds to take selfies with the volunteers as well! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/E6Ahe6JAGK — NBA Cares (@nbacares) 16 Φεβρουαρίου 2018