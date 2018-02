Είναι ένας από τους κορυφαίους σέντερ στο ΝΒΑ, θα είναι βασικός στο All Star και δεν σταματά να δείχνει την ποιότητα του.

Ο Τζοέλ Εμπίντ με μια πανέμορφη κίνηση που θύμισε λίγο dream shake, ξεφορτώθηκε τον Ο'Κουίν και σκόραρε με άνεση.

Δείτε την κίνηση

Eastern Conference Player of the Week #JoelEmbiid shows off the work!#HereTheyCome

: @NBATV pic.twitter.com/V9GEfs4oAO

— NBA (@NBA) 13 Φεβρουαρίου 2018