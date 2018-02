Κόμπι και Μάτζικ αποθεώνουν τον Πιρς! (vid)

O Πολ Πιρς θα ζήσει μια από τις καλύτερες βραδιές της ζωής του, αφού θα δει την φανέλα του να αποσύρεται από τους Σέλτικς και να πηγαίνει στην οροφή του TD Garden.

Τον «Truth» αποθέωσαν για αυτό το γεγονός μέσω ενός video και οι τεράστιοι Κόμπι Μπράιαντ και Μάτζικ Τζόνσον.

«Σε ήξερα από τότε που ήσουν μικρός στο Inglewood και ήξερα πως η φανέλα σου θα είναι δίπλα σε όλους του hall of famers, στους πρωταθλητές. Θα ανεβείς εκεί ψηλά σαν πρωταθλητής. Όλοι στο Λος Άντζελες σε αγαπάμε και θέλουμε να σου πούμε συγχαρητήρια. Το άξιζες. Συγχαρητήρια από τον αδερφό σου Μάτζικ Τζόνσον, ήταν τα λόγια του Μάτζικ

«Είχες μια εξαιρετική καριέρα. Απόλαυσα τις στιγμές που βρέθηκα απέναντι σου. Ήταν σκληρό για ένα παιδί που μεγάλωσε στο Λος Αντζελες να πάει στους Σέλτικς. Έκανες όμως τους θρύλους των Σέλτικς περήφανους και τώρα πια είσαι και εσύ θρύλος. Πολλά συγχαρητήρια», ανέφερε ο Black Mamba.

"You're going up as a champion."

Magic Johnson and Kobe Bryant speak on Paul Pierce's impact on the game! #ThankYouPaul

#NBAonABC pic.twitter.com/kDJFB6xLor

— NBA (@NBA) 11 Φεβρουαρίου 2018