Τριπλή ανταλλαγή για Μουντιάι, Χάρις και ΜακΝτέρμοτ (pics)

Η προθεσμία των trades στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ολοκληρώνεται και λίγο πριν από την εκπνοή, έγινε γνωστό ότι ο Εμάνουελ Μουντιάι συνεχίζει στους Νικς, ο Ντέβιν Χάρις μετακομίζει στο Ντένβερ και ο Νταγκ ΜακΝτέρμοτ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ντάλας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου trade, η Νέα Υόρκη στέλνει στους Νάγκετς ένα μελλοντικό draft pick β' γύρου.

Denver, New York and Dallas agreed on a three-way deal, league sources tell ESPN. Mudiay to Knicks; Devin Harris to Denver and Doug McDermott to Dallas.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Φεβρουαρίου 2018