Μπράιαντ: «Οι Σίξερς θα είναι... πρόβλημα για πολύ καιρό ακόμα» (pic)

Στο περιθώριο εκδήλωσης για τα βραβεία Όσκαρ, ο Κόμπι ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι 76ers θα είναι πρόβλημα για πολύ καιρό. Έχουν πόιντ γκαρντ 2.08 και σέντερ 2.13» και κουνώντας το κεφάλι του εντυπωσιασμένος, είπε: «Μεγάλο πρόβλημα...»

I met Kobe at the Oscars Luncheon today. I told him I'm an Eagles fan & he immediately bear-hugged me. Then we talked Sixers. "They're gonna be a problem for a long time. A 6'10 PG like that is a problem for the league. Their 7' big man... (shakes his head)... a big problem."

— Michael H. Weber (@thisisweber) 6 Φεβρουαρίου 2018