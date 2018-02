Έχει αποδεκατιστεί η ομάδα του ΛεΜπρόν (pic)

Δεν έχει προηγούμενο αυτό συμβαίνει με τους τραυματισμούς το τελευταίο διάστημα στο NBA. Από την στιγμή που έγιναν γνωστοί οι παίκτες που θα λάβουν μέρος στο All Star Game και συγκεκριμένα από την στιγμή που οι ΛεΜπρόν και Κάρι διάλεξαν τις ομάδες τους, έχουν υπάρξει τέσσερις σοβαροί τραυματισμοί με τελευταίο αυτόν του Πορζίνγκις.

Και οι τέσσερις ήταν στην ομάδα του ΛεΜπρόν ο οποίος είδε τους Κάζινς και Πορζίνγκις να χάνουν όλη την χρονιά, ο πρώτος υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι και ο δεύτερος ρήξη χιαστού επίσης στο αριστερό πόδι.

Όσον αφορά τις άλλες δύο απουσίες, ο Λοβ έχει χτυπήσει στο αριστερό χέρι και θα μείνει εκτός από 6 έως 8 βδομάδες και ο Ουόλ νιώθει ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και θα απουσιάσει περίπου το ίδιο διάστημα. Μιλάμε για απίστευτη γκαντεμιά με το που έγιναν γνωστές οι ομάδες του All Star Game.

Your All-Star injury recap:

— DeMarcus Cousins: Torn Achilles, out for season

— Kevin Love: Broken bone in hand, out 6-8 weeks

— John Wall: Knee issues, out 6-8 weeks

— Kristaps Porzingis: Torn ACL

All on Team LeBron. pic.twitter.com/J3UuD4egUw

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) February 7, 2018