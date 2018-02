Γιάννης, Γιάννης, Γιάννης... (vid)

Η αλήθεια είναι πως πλέον δεν είναι είδηση, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν γίνεται να μην το αναφέρεις. Ο λόγος για την αποθέωση που βιώνει σε κάθε παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να έχει γίνει σημείο αναφοράς για κάθε Έλληνα που ζει στην Αμερική. Ο Γιάνναρος σε κάθε παιχνίδι αποθεώνεται και η Νέα Υόρκη που έτσι και αλλιώς έχει πολλούς συμπατριώτες μας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Τον αγώνα των Μπακς με τους Νικς παρακολούθησαν και πάλι πολλοί Έλληνες και μετά το τέλος τους εκατοντάδες ήταν αυτοί που περίμεναν έξω από το γήπεδο για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του, να του σφίξουν το χέρι, να του δώσουν δώρα και να του πουν πόσο τον αγαπάνε. Και ο Έλληνας φόργουορντ δεν χάλασε χατήρι σε κανέναν. Με το χαμόγελο στα χείλη έπαιρνε ακόμα και τα κινητά των φιλάθλων για να τραβήξει ο ίδιος την selfie ακούγοντας τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του.

After beating the Knicks, @Giannis_An34 greeted Greek fans outside of the The Garden!! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/WZk5PkEizO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2018