«Ιπτάμενος» Κάρτερ... έτοιμος για διαγωνισμό καρφωμάτων! (vids)

Είναι ο κορυφαίος dunker όλων των εποχών και ακόμα που πέρασαν τα χρόνια, μπορεί να καρφώνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο εκπληκτικός Βινς Κάρτερ μας έδειξε πως θα μπορούσε άνετα να λάβει μέρος στον διαγωνισμό καρφωμάτων ακόμα και στα 41 του.

Ο «Vinsanity» έσκασε την μπάλα στο έδαφος στην προθέρμανση των Κινγκς και στη συνέχεια... απογειώθηκε για κάρφωμα με το ένα χέρι!

Ευκαιρία να θυμηθείτε τι είχε κάνει στον διαγωνισμό καρφωμάτων του 2000.

Vince Carter is 41 years old and STILL dunking!

— SB Nation NBA (@SBNationNBA) 6 Φεβρουαρίου 2018