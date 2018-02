Μίτσελ αντί Γκόρντον στον διαγωνισμό καρφωμάτων!

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο rookie των Γιούτα Τζαζ θα αντικαταστήσει τον Γκόρντον στον πιο εντυπωσιακό διαγωνισμό του τριημέρου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό στο ισχίο και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών».

Utah Jazz rookie Donovan Mitchell is expected to replace Orlando’s Aaron Gordon in the dunk contest on NBA All-Star weekend, league sources tell ESPN. Gordon withdrew with a hip injury.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Φεβρουαρίου 2018