Στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης με τους Νετς, ο γκαρντ των Μπακς «γύρισε» το πόδι του.

Ο Μάθιου Ντελαβεντόβα υπέστη διάστρεμμα, έμεινε κάτω για λίγα δευτερόλεπτα τρομάζοντας άπαντες ωστόσο σηκώθηκε και αποσύρθηκε στα αποδυτήρια.

NBA INJURY ALERT: @Bucks PG/SG Matthew Dellavedova (ankle) went to the locker room in the fourth quarter of Sunday's game vs. the @BrooklynNets. pic.twitter.com/u813Vc6PHK

— DK Live (@dklive) 4 Φεβρουαρίου 2018