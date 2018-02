Οι Μπακς έχουν πάρει... φόρα και δεν σταματούν!

Τα «ελάφια» έκαναν την 6η τους νίκη στα τελευταία 7 ματς, αφού επικράτησαν άνετα των Νετς με 109-94 και ανέβηκαν στο 29-23.

Η ομάδα του Μιλγουόκι έδειξε στο πρώτο μέρος του αγώνα την κυριαρχία της, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά (35-60, 22') και κλείνοντας το ημίχρονο στο 41-62 (24').

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε την διαφορά στο +28 (41-69) με δύο σερί καρφώματα.

Εκεί, όμως, το... τσιπάκι γύρισε. Οι Μπακς... ξέχασαν τι θα πει «άμυνα» και η ομάδα του Μπρούκλιν έκανε ό,τι ήθελε.

Με δύο σερί (7-0 και 11-0), οι γηπεδούχοι έφτασαν να μειώσουν σε 72-81 (35'). Στην τελευταία περίοδο, πλησίασαν σε 81-88 (39'), μετά από... βροχή τριπόντων.

Παρόλα αυτά, οι Μπακς δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν ξανά προβάδισμα και να φτάσουν σε μια άνετη νίκη (94-109).

Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αποχώρησε τραυματίας, αφού το πόδι του μπερδεύτηκε με του αντιπάλου και χτύπησε στον αστράγαλο. Παρόλα αυτά, δεν φάνηκε να έχει κάτι σοβαρό, αφού στο τέλος χαμογελούσε για τη νίκη.

Νωρίτερα, τα «ελάφια» είδαν και τον Μάθιου Ντελαβεντόβα να αποχωρεί για τα αποδυτήρια, αφού του γύρισε ο αστράγαλος.

Ο Μπλέντσο, πάντως, ήταν σε εξαιρετική βραδιά, καθώς μέτρησε 28 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Ο Χένσον εντυπωσίασε με 19 πόντους και 18 ριμπάουντ. Μίντλετον και Πάρκερ πρόσθεσαν από 16 και 11 πόντους, αντίστοιχα.

Από την άλλη, Κάρολ και ΛεΒερτ είχαν από 15 πόντους έκαστος, ο Άλεν πρόσθεσε 14 και ο Κραμπ 11.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-36, 41-62, 72-83, 94-109.

Full game highlights of today's 109-94 WIN over the Brooklyn Nets!! #FearTheDeer pic.twitter.com/C2u3e1aGtz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Φεβρουαρίου 2018