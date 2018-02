Απίστευτο φινάλε στο Νάγκετς-Θάντερ!

Με το σκορ στο 124-121 και 1.4'' πριν το φινάλε, ο Πολ Τζορτζ ευστόχησε σε τρίποντο για να φέρει το ματς στα ίσια (124-124). Η ομάδα του Ντένβερ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα!

Ο Χάρις πήρε την μπάλα από την επαναφορά, εκτέλεσε γρήγορα για τρεις κι ευστόχησε (127-124), φεύγοντας τρελαμένος για τα αποδυτήρια!

Ο... ήρωας των Νάγκετς μέτρησε συνολικά 25 πόντους, ενώ ο Μάρεϊ είχε 33 και ο Γιόκιτς 29 πόντους, 14 ασίστ και 13 ριμπάουντ!

Από την ομάδα της Οκλαχόμα, ο «PG13» είχε 43 πόντουςο Ουέστμπρουκ 20 πόντους, 21 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-33, 72-57, 104-89, 127-124.

CLUTCH!

Gary Harris knocks down the three to win it! @Tissot #ThisIsYourTime pic.twitter.com/yQdT0hl6IZ

— NBA (@NBA) 2 Φεβρουαρίου 2018