Οι αδικημένοι του All Star Game! (vids)

Το All Star Game του ΝΒΑ θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες και δεν θα υπάρχουν πλέον ομάδες Ανατολής και Δύσης, αλλά Team Stephen και Team Lebron.

Για άλλη μια φορά τα βαριά χαρτιά της λίγκας θα μας χαρίσουν ένα σπουδαίο show από το οποίο όμως θα λείψουν κάποιο τύποι που σίγουρα θα νιώθουν αδικημένοι που δεν θα πάρουν μέρος.

Μπορεί το επίπεδο να είναι εξαιρετικά υψηλό, αλλά οι πάικτες που θα δείτε παρακάτω και οι αριθμοί που έχουν σίγουρα θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν μία θέση στο All Star Game.

Πάμε να δούμε τις επιλογές του gazzetta.gr για τους αδικημένους του All Star Game. Δεκτές όλες οι ενστάσεις!

C.J. McCollum

Στατιστικά την ημέρα των αποτελεσμάτων: 21.4 πόντοι, 3.2 ασίστ, 4.0 ριμπάουντ, 44.4% εντός πεδιάς

Δεν είχε προλάβει να βάλει την 50άρα κόντρα στους Μπουλς πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Ήταν δύσκολο να επιλεγεί μέσα στους εκλεκτούς για το All Star Game, αφού σίγουρα θα βρισκόταν μέσα σε αυτό ο συμπαίκτης του, Ντάμιαν Λίλαρντ. Και είναι σχεδόν αδύνατο να έχει μια ομάδα που βρίσκεται κάτω από την 6η θέση της Δύσης. Όμως ο χαρισματικός γκαρντ του Πόρτλαντ σίγουρα θα αισθάνεται αδικημένος με τους 21.4 πόντους που σκόραρε, προσπαθώντας να πείσει παίκτες, φιλάθλους και media πως αξίζει μια θέση. Λογικά μέσα στα επόμενα χρόνια θα είναι μέλος της μεγάλης γιορτής του ΝΒΑ, αν συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς.

Kemba Walker

Στατιστικά την ημέρα των αποτελεσμάτων: 21.8 πόντοι, 5.9 ασίστ, 3.4 ριμπάουντ, 42% εντός πεδιάς

Εδώ και χρόνια συγκαταλέγεται στους πιο υποτιμημένους παίκτες της λίγκας. Φοβερός σκόρερ, ικανότατος ντριμπλέρ και γενικότερα ένας γκαρντ με επιθετικές αρετές που δημιουργεί προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Το 2017 είχε πάει στην μεγάλη γιορτή του ΝΒΑ, αλλά η κακή πορεία των Χόρνετς φέτος έπαιξε μεγάλο ρόλο στην απουσία του. Πάντως σίγουρα θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Κάιλ Λάουρι. Οι αριθμοί του είναι καλύτεροι. Οι Χόρνετς τον έχουν βάλει στην λίστα ανταλλαγών και αν ο Κέμπα πάει σε κάποια καλύτερη ομάδα, θα κάνει ένα βήμα για να επιστρέψει στο All Star Game του χρόνου.

Devin Booker

Στατιστικά την ημέρα των αποτελεσμάτων: 25.0 πόντοι, 4.5 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ, 1.0 κλέψιμο, 43.7% εντός πεδιάς

Ένας από τους μεγαλύτερους «φονιάδες» στη λίγκα. Σίγουρα σε 2-3 χρόνια θα μπορεί να διεκδικεί τον άτυπο τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στο ΝΒΑ. H βελτίωση του φαίνεται και σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Στα 21 είναι 11ος στη λίγκα στο σκοράρισμα και έχει περάσει τους 30 πόντους σε 13 εκ των 37 ματς που έπαιξε πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το Αll Star Game. Οι απογοητευτικοί και φέτος Σανς είναι ένας παράγοντας που τον κρατάει εκτός του κύριου αγώνα της Κυριακής (Team Stephen vs Team LeBron). Τουλάχιστον θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό τριπόντων, εκεί όπου αναμένεται να... βομβαρδίσει και να παλέψει μέχρι τέλους για το τρόπαιο.

Ben Simmons

Στατιστικά την ημέρα των αποτελεσμάτων: 16.3 πόντοι, 7.9 ριμπάουντ, 7.2 ασίστ, 1.9 κλεψίματα, 51.2 % εντός πεδιάς

Πολύ δύσκολα θα χάσει το βραβείο του Rookie of the year, αφού απειλείται μόνο από τον Ντόνοβαν Μίτσελ των Τζαζ. Μαζί με τον Εμπίντ κάνουν οτι μπορούν για να οδηγήσουν τους Σίξερς στα playoffs. O Σίμονς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για γίνει ο μοναδικός rookie στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει τουλάχιστον 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ από τον Μάτζικ Τζόνσον και την σεζόν 1979-80. Είναι ο ορισμός του παίκτη που αδικήθηκε με την απουσία από το All Star Game. O φοβερός Αυστραλός κάνει πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ, κάτι που αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς. Έχει το μυαλό 30άρη. Ένας μοντέρνος point guard, αρκετά ψηλός που δημιουργεί συνεχώς mismatch. Η εκρηκτικότητα του είναι φοβερή. Ένας rookie που θα έδινε άλλο χρώμα στον αγώνα που θα παίξουν οι καλύτεροι παίκτες της λίγκας. Κρίμα ρε Μπεν. Από τον Λάουρι το άξιζες περισσότερο.

Chris Paul

Στατιστικά την ημέρα των αποτελεσμάτων: 19.1 πόντοι, 5.9 ριμπάουντ, 8.9 ασίστ, 1.9 κλεψίματα, 46.0% εντός πεδιάς

Η μεγάλη επίδραση που έχει ο Κρις Πολ στο παιχνίδι των Ρόκετς φαίνεται από το ρεκόρ τους τότε που αγωνίζεται και εκείνες τις φορές που δεν μπόρεσε να παίξει, αφού ήταν τραυματίας. Το Χιούστον αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη απειλή για τους Ουόριορς και αυτό είναι αποτέλεσμα του τρομερού διδύμου Χάρντεν-Πολ. Το γεγονός πως οι Ρόκετς βρίσκονται στην 2η θέση της Δύσης θα έπρεπε να αποτελεί άλλον ένα παράγοντα για να πάει ο CP3 στο All Star Game. Παρόλα αυτά του γύρισαν την πλάτη ο κόσμος, οι συμπαίκτες του και τα media. Eίναι 32 ετών αλλά ακόμα και τώρα συγκαταλέγεται στα κορυφαία γκαρντ της λίγκας. Δύσκολα αφήνεις εκτός έναν άνθρωπο με 19.1 πόντους και 8.9 ασίστ ανά ματς.

Lou Williams

Στατιστικά την ημέρα των αποτελεσμάτων: 23.3 πόντοι, 5.1 ασίστ, 45.1% εντός πεδιάς, 40.5 % τρίποντα

Η 13η του σεζόν στο ΝΒΑ θα μπορούσε σίγουρα να χαρακτηριστεί και χρονια της... εκτόξευσης. Στους Κλίπερς ο Ουίλιαμς έχει βρει την ηρεμία του, τον χώρο που θέλει και κάνει... παπάδες στο παρκέ. Φέτος ο Sweet Lou κάνει την πιο παραγωγική χρονιά του και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα είχε 23.3 πόντους ανά ματς και 40.5% στα τρίποντα. Η ομάδα από το Λος Άντζελες δεν είναι ακόμα στο... κάδρο. Μόνος του... καθάρισε τους Ουόριορς. αφού φόρτωσε με 50 πόντους το καλάθι. Ονειρική χρονιά για τον Ουίλιαμς, αλλά όχι αρκετή για να επιλεγεί στο All Star Game. Ο ίδιος έκανε ότι μπορούσε! Οι Κλίπερς μέσω social media εξέφρασαν την απορία τους που ο Ουίλιαμς δεν είναι ανάμεσα στους εκλεκτούς για το Αll Star Game.

Nikola Jokic

Στατιστικά την ημέρα των αποτελεσμάτων: 16.2 πόντους, 10.4 ριμπάουντ

Πόσοι σέντερ μπορούν να έχουν 5 ασίστ μέσο όρο στη λίγκα. Μόνο ένας, ο ταλαντούχος Νίκολα Γιόκιτς που σε κάθε παιχνίδι παρουσιάζεται και καλύτερος. Οι αριθμοί του ήταν σπουδαίοι όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Σέρβος είχε 16.2 πόντους και 10.4 ριμπάουντ ανά αγώνα. Όμως αυτά δεν ήταν αρκετά για να είναι στην γιορτή των κορυφαίων παικτών. Το λες και αδικία. Εξαιρετικός στα τελειώματα του κοντά στο καλάθι, τιμιότατος στα τρίποντα και εξαιρετικός πασέρ. Μπασκετικό I.Q που σπάνια συναντάς σε παίκτη ρακέτας. Ο «Joker» σίγουρα θα πεισμώσει από αυτή την απουσία του και θα επιστρέψει δριμύτερος για να δείξει πως είναι παίκτης επιπέδου All Star Game

Στη λίστα θα ήταν και οι Πολ Τζορτζ, Αντρέ Ντράμοντ και Γκόραν Ντράγκιτς, αλλά οι τραυματισμοί των Kάζινς, Ουόλ, Λοβ τους έβαλε από το... παράθυρο στο All Star Game.

Πάντως σίγουρα ένας, δύο ακόμα και τρεις από τους επτά παραπάνω... αδικημένους θα μπορούσαν να επιλεχθούν για το All Star Game.