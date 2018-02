Θεαματικές φάσεις είχε και η σημερινή βραδιά στο NBA με μία από αυτές να ανήκει στον Μπεν Σίμονς. Ο φόργουορντ των Σίξερς έδειξε και κόντρα στους Νετς πως μπορεί να προσφέρει πλούσιο θέαμα πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό κάρφωμα.

No such thing as a simple @BenSimmons25 dunk... #TTP pic.twitter.com/1px0Pw0QOn

— NBA TV (@NBATV) February 1, 2018