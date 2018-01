Απίστευτη πάσα του Γιόκιτς (vids)

Το ότι ο Νίκολα Γιόκιτς είναι μεγάλο ταλέντο το ξέρουν όλοι. Απλά ο Σέρβος κάθε φορά το δείχνει ακόμα περισσότερο. Όπως το έδειξε και κόντρα στους Σπερς στο Σαν Αντόνιο δίνοντας μια πάσα που βάζει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμα και για την πρωτιά του top-10. Το τι έκανε δεν χρειάζεται να σας το πούμε, απλά δείτε τα βίντεο.

HOW

DOES

HE

DO

IT

????????????????? pic.twitter.com/jUnidliJuq

— Denver Nuggets (@nuggets) January 31, 2018