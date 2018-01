Ο λόγος που... κολλάει η ανταλλαγή του Μίροτιτς

Οι δυο ομάδες συμφώνησαν για την ανταλλαγή του Μίροτιτς αντί του Ομέρ Ασίκ (σ.σ. ο Τούρκος σέντερ έχει συμβόλαιο 25 εκατομμυρίων δολαρίων ως τη σεζόν 2019-20) κι ενός μελλοντικού draft pick α' γύρου.

Παρ' όλα αυτά, το διετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο διεθνής Ισπανός φόργουορντ το περασμένο καλοκαίρι με το Σικάγο του δίνει το δικαίωμα να αρνηθεί το trade αν ο δεύτερος χρόνος του δεν γίνει εγγυημένος! Αν οι Μπουλς κάνουν χρήση της option για τη σεζόν 2018-19, τότε η ανταλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να συμφωνήσει ο Μίροτιτς... Σημαντική λεπτομέρεια: Για να ενεργοποιήσουν οι «Ταύροι» την option, θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι Πέλικανς καθώς τα 12.5 εκατομμύρια δολάρια θα μετρήσουν στο δικό τους salary cap της επόμενης σεζόν. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο Μίροτιτς θέλει να εξασφαλίσει τα χρήματα που προέβλεπε η συμφωνία του με τους Μπουλς για την επόμενη χρονιά.

New Orleans and Chicago had a deal for Nikola Mirotic, but it's fallen apart for now, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Ιανουαρίου 2018

Chicago and New Orleans don't need Mirotic's permission to make trade should his $12.5M team option in 2018-19 get guaranteed with a trade. Without that salary guaranteed prior to finalizing trade, teams need Mirotic to agree. Otherwise, Mirotic likely becomes a rental for Pels. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Ιανουαρίου 2018