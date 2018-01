Στους Πίστονς ο Γκρίφιν! (pic)

Mία μετακίνηση που προκαλεί αίσθηση έγινε στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, οι Κλίπερς έστειλαν τον Μπλέικ Γκρίφιν (μαζί με Μπράις Τζόνσον και Ουίλι Ριντ) στους Πίστονς και πήραν ως αντάλλαγμα τους Τομπάιας Χάρις, Έιβερι Μπράντλεϊ, Μαριάνοβιτς, ένα πικ πρώτου και ένα δεύτερου γύρου!

Oι συζητήσεις μεταξύ ων δύο ομάδων ξεκίνησαν πριν 6 μέρες, όμως το τελευταίο 24ωρο έγιναν πιο έντονες και φτάσαμε στη συμφωνία.

Σκεφτείτε τι δίδυμο δημιουργείται στο Ντιτρόιτ με αυτή η μετακόμιση, αφού εκεί ήδη υπάρχει ο Αντρέ Ντράμοντ! Φέτος ο εντυπωσιακός dunker του συλλόγου του Λος Άντζελες έχει 22.9 πόντους και 7.6 ριμπάουντ ανά ματς.

