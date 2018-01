Παίκτες της εβδομάδας οι Κάρι και Μίντλετον! (pic)

Παίκτες της εβδομάδας ήταν οι Στεφ Κάρι και Κρις Μίντλετον σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα, αφού οι εμφανίσεις τους ήταν εντυπωσιακές.

Ο γκαρντ των Ουόριορς μέτρησε 35.3 πόντους, 7 ασίστ και 56.8% τρίποντα, οδηγώντας την ομάδα του σε 3 νίκες.

Από την άλλη ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε 25.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 63.8 στα σουτ εντός πεδιάς, με τους Μπακς να έχουν ρεκόρ 3-0 την τελευταία εβδομάδα.

The NBA Players of the Week for Week 15!

East: @Khris22m of the @Bucks

West: @StephenCurry30 of the @warriors pic.twitter.com/TigTwW3MIv

— NBA (@NBA) 29 Ιανουαρίου 2018