ΛεΜπρον - Κάρι: «Είχε πλάκα, του χρόνου live!» (pic & vid)

Η μεγάλη ημέρα έφτασε και οι δύο αρχηγοί του All Star επέλεξαν τις ομάδες τους. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς επέλεγε πρώτος και ο Στεφ Κάρι δεύτερος με τους δυο τους να μιλούν αναλυτικά για τις επιλογές τους και τελικά τις ομάδες που έφτιαξαν.

Μπορεί τηλεοπτικά φέτος να μην έγινε, πάντως οι δυο τους το διασκέδασαν με την ψυχή τους και ζήτησαν να γίνει του χρόνου Live.

Η ερώτηση που έγινε πολλές φορές και στους δύο είναι ποιον επέλεξαν πρώτο, αλλά οι αρχηγοί δεν αποκάλυψαν τίποτα σχετικά με την σειρά των επιλογών τους.

Ο ΛεΜπρον «έκλεψε» τον Ντουράντ από τον Στεφ, ενώ στάθηκε και έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Ίρβινγκ και τον Λοβ με τους οποίους τόνισε ότι θα ήθελε να θυμηθούν για λίγο τα παλιά.

Από την δικιά του την πλευρά ο Στεφ μίλησε για την επιλογή του «Greek Freak», τους δύο συμπαίκτες του που πήρε στην ομάδα, αλλά και τον Εμπίντ, που απ' ότι φάνηκε θα του δώσει και τον λογαριασμό του twitter για να κάνει ένα από τα γνωστά τρολαρίσματα του.

Γενικότερα οι δύο αρχηγοί του φετινού All Star είχαν εξαιρετική διάθεση, αστειεύτηκαν μεταξύ τους και άφησαν υποσχέσεις για όλα όσα πρόκειται να δούμε στο παρκέ.

As drafted by #NBAAllStar team captains #LeBronJames and #StephenCurry....

The 2018 @NBAAllStar Rosters! pic.twitter.com/TbZtvitP4f

— NBA (@NBA) 26 Ιανουαρίου 2018