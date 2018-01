Στην ομάδα του Κάρι ο Giannis (pic & vids)

Γλίτωσε τα περσινά ο Στεφ Κάρι, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν θέλει ο Γιάννης να καρφώνει πάλι μπροστά του και πως θα προσπαθούσε να τον πάρει στην ομάδα του! Έτσι κι έγινε λοιπόν, με τον Στεφ Κάρι να επιλέγει ως συμπαίκτη του τον «Greek Freak» ο οποίος υπενθυμίζουμε θα ξεκινήσει βασικός για δεύτερο σερί All - Star Game!

Οι άλλοι τρεις βασικοί συμπαίκτες του Γιάνναρου και φυσικά του αρχηγού Κάρι, θα είναι οι ΝτεΡόζαν, Εμπίιντ και Χάρντεν. Επίσης, στην ομάδα των Κάρι, Αντετοκούνμπο, βρίσκονται και οι Μπάτλερ, Γκριν, Χόρφορντ, Λίλλαρντ, Λόουρι, Τόμπσον και Τόουνς.

Από την άλλη, ο ΛεΜπρον Τζέιμς, διάλεξε για βασικούς συμπαίκτες του, τους Κάζινς, Ντέιβις, Ντουράντ και Ίρβινγκ. Ενώ την ομάδα του συμπληρώνουν οι Όλντριτζ, Μπιλ, Λοβ, Ολαντίπο, Πορζίνγκις, Ουόλ και Ουέστμπρουκ.

"You already know in your mind that the guy the other captain is going to take somebody that you want..." @KingJames (#TeamLeBron) & @StephenCurry30 (#TeamStephen) joined @TurnerSportsEJ on the #TNT Pregame Show to break down the 2018 #NBAAllStar team selections. pic.twitter.com/FNHkjP37rd

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιανουαρίου 2018