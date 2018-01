Με Εμπίντ, Σίμονς και Μπολ το «Rising Stars»! (pic)

Γεμάτο θέαμα αναμένεται να είναι το φετινό Rising Stars στο All Star Game.

Πολλοί stars της λίγκας θα πάρουν μέρος, δίνοντας άλλη γεύση στο συγκεκριμένο ματς.

Για την ομάδα των ΗΠΑ θα παίξουν οι Μίτσελ, Κούζμα, Σμιθ, Ίνγκραμ, Μπολ, Μπράουν, Νταν, Τέιτουμ, Μπρόγκντον και Κόλινς.

Οι αντίπαλοι τους (world) θα είναι οι Εμπίντ, Σίμονς, Μάρεϊ, Μάρκανεν, Σαμπόνις, Σάριτς, Μπογκντάνοβιτς, Ντιλίκινα, Χιλντ και Μπρουκς.

The WORLD vs. the U.S.

Presenting the 2018 #KickStartRisingStars rosters at @NBAAllStar! pic.twitter.com/gTEuQIG6Ft

— NBA (@NBA) 24 Ιανουαρίου 2018