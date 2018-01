«Έπαιξα το πρώτο ματς μου στο ΝΒΑ με τους Λέικερς κι οι γονείς μου ήταν εκεί να το δουν», έγραψε ο Nigel Hayes‏ μετά το ματς του κόντρα στους Νικς.

Ο Hayes έπαιξε μόλις ένα λεπτό, αλλά πλέον μπορεί να λέει ότι πάτησε στα μαγικά παρκέ του κορυφαίου πρωταθλήματος.

I played in my first @NBA game today with the @Lakers and my parents were there to see it.

Only up from here. #DreamsDoComeTrue

— Nigel Hayes (@NIGEL_HAYES) January 22, 2018