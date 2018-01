Κανείς δεν ήθελε να χάσει, αλλά σίγουρα οι Νετς ήθελαν περισσότερο να νικήσουν από τους Πίστονς. Τουλάχιστον, αυτό απέδειξαν.

Με το σκορ να είναι 99-98 για τους Νετς, 4'' από το τέλος ο Ντράμοντ πίστευε ότι σημείωσε το νικητήριο καλάθι κάνοντας το 99-100.

Αμ, δε! Ο Ντινγουίντι είχε άλλη άποψη, διαμορφώνοντας το τελικό 101-100 μια... ανάσα από το τέλος.

Ετσι, οι Νετς πήραν την 18η φετινή τους νίκη μέσα στο Ντιτρόιτ, ρίχνοντας τους Πίστονς στο 22-23.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-30,28-23,20-24,32-24

SPENCER DINWIDDIE HITS THE GAME-WINNER

NETS BEAT THE PISTONS

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) January 21, 2018