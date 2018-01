Έγραψε ιστορία στα All Star Game ο... starter ΛεΜπρόν! (pic)

Είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ, κάτι που μαρτυρούν και οι συνεχείς παρουσίες του στα All Star Game.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν πρώτος στις ψήφους για τους παίκτες της Ανατολής, κάτι που σημαίνει πως θα ξεκινήσει βασικός, όντας ο αρχηγός της ομάδας του.

Αυτή θα είναι η 14η σερί φορά που θα είναι starter στην μεγάλη γιορτή της λίγκας, κάτι που τον τοποθετεί στην κορυφή της λίστας, πιο πάνω από τον Μπομπ Κούζι που έχει 13. «Βασιλιάς» όνομα και πράμα.

LeBron James will start his 14th straight All-Star Game.

That will break a tie with Bob Cousy for most consecutive All-Star Game starts in NBA history. pic.twitter.com/CABfPi12jI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 19 Ιανουαρίου 2018