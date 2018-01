Λόουρι για Σίμονς: «Νομίζει ότι είναι κάποιος» (vid)

Με 6.5 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε στο Σίξερς-Ράπτορς, Κάιλ Λόουρι και Μπεν Σίμονς διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα να αποβληθούν.

Πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, συνέχιζαν τα... γαλλικά και στο τέλος σχολίασαν το περιστατικό στους εκπροσώππους Τύπου.

«Δεν ήταν τίποτα. Δεν ξέρω αν προσπαθούν να με δοκιμάσουν ή να δουν πως αντιδρώ στο παρκέ, αλλά δεν θα τους κάνω τη χάρη. Ίσως να ήταν αναστατωμένος που έβλεπαν ότι πρόκειται να χάσουν. Δεν ξέρω», ανέφερε ο rookie των Σίξερς.

Ο γκαρντ των Ράπτορς, από την άλλη, αρκέστηκε να πει: «Μάλλον νομίζει ότι είναι κάποιος».

Kyle Lowry and Ben Simmons want the fair one pic.twitter.com/qJFeWQ83dY

— The Daily Loud (@DailyLoud) 16 Ιανουαρίου 2018