Ο Γιάννης υποψήφιος λόγω... εκτόξευσης! (pics)

Συγκεκριμένα πρόκειται για το βραβείο «Laureus World Breakthrough of the Year» στα οποία είναι υποψήφιος και ο διάσημος ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ!

Η τελετή με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στο Μόντε Κάρλο στις 27 Φεβρουαρίου, μία εβδομάδα μετά τη (πιθανή) συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game του Λος Άντζελες (18/2).

Το εν λόγω βραβείο θα διεκδικήσουν επίσης οι Αντονι Τζόσουα (πυγμαχία), Γελένα Οσταπένκο (τένις), Σέρχιο Γκαρσία (γκολφ) και Κελέμπ Ντρεσελ (κολύμβηση).

To tweet των Μπακς

Congratulations to @Giannis_An34 on the #Laureus18 nomination for Breakthrough Athlete of the Year!! pic.twitter.com/s8pOiRZo4O

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Ιανουαρίου 2018