Ματσάρα μεταξύ Ουόριορς και Καβς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ήδη να έχει αρχίσει να προσφέρει θέαμα.

Ο Βασιλιάς πήρε την πάσα του Λοβ και δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει την... πτήση και να προσγειωθεί στο καλάθι των Ουόριορς.

Απολαύστε το κάρφωμα του

LeBron gets up for the emphatic alley-oop!#AllForOne pic.twitter.com/PyfLvEw62X

— NBA (@NBA) 16 Ιανουαρίου 2018